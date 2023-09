Batterie | il ruolo della Corea del Sud per ridurre la dipendenza da Pechino

Leggi su formiche

(Di martedì 26 settembre 2023) La Commissione europea, attraverso il discorso sullo Stato dell’UnionePresidente Ursula von der Leyen, ha ufficialmente aperto un’indagine suldei sussidi nella penetrazione sul mercato europeo dei veicoli elettrici (EV) prodotti dai brand cinesi. Si tratta di una mossa dovuta, politica ma che sconta tuttavia un ritardo sulla pianificazione industriale. Intorno ai giganti cinesi, come Byd e Catl, ruota intorno un network integrato e consolidato di fornitori, un mercato EV in crescita nonostante i pericoli di rallentamento dell’economia cinese e un expertise tecnologica sulleche ha portato a notevoli riduzioni nei costi dei battery pack per kWh. La penetrazione dei veicoli elettrici, dunque, si gioca gran parte sulla riduzione del costobatteria che, secondo gli esperti, qualora raggiugesse ...