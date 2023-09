Bastardi senza gloria | il commando americano contro i nazisti

(Di martedì 26 settembre 2023)Sky Cinema action ore 22.45 con Brad Pitt, Christoph Waltz e Melanie Laurent. Regia di Quentin Tarantino. Produzione USA 22.45. Durata: 2 ore e 45 TRAMA Nella Francia occupata daiviene inviato unche intraprende azioni di guerriglia alla maniera dei pellirosse di un secolo prima ( i tedeschi sono pure scotennati). Come succede spesso nei film di Tarantino la verità è manipolata come piace a Quentin (vedi il finale di "C'era una volta Hollywood"). Ilmette fine alla guerra sterminando i gerarchiin un attentato al cinema. PERCHE' VEDERLO perchè Tarantino è in gran forma manipolando spudoratamente temi e personaggi del vecchio cinema italiano (il film è ...

ma ho pensato che se Quentin Tarantino ha potuto cambiare la storia per uccidere Hitler in 'Bastardi senza gloria', anche io potevo trasformare un po' il racconto per rendere più profonda la

Bastardi senza gloria (Inglourious Basterds) è un film del 2009 scritto e diretto da Quentin Tarantino. È il primo capitolo della trilogia del revisionismo storico