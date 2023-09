Basket | Serie A 2023-2024 | Pistoia ingaggia Grant Basile in prestito per un mese

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione diA, arriva una notizia importante di mercato almeno per i primi turni del massimo campionato italiano dimaschile.2000 ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con Derthonaper ildi un(fino al 31 ottobre) di. Quest’oggi, martedì 26 settembre, il 23enne nativo del Wisconsin ha già sostenuto il primo allenamento con la maglia biancorossa. L’ala classe 2000 è in possesso di passaporto italiano, ma non di formazione, quindi inA può giocare solo come extra-comunitario. L’ex giocatore di Virginia Tech sostituirà di fatto nelle prossime settimane al’infortunato Jordon ...