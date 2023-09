Basket | Olimpia Milano favorita n 1 per lo scudetto 2023-2024? Incognite nel roster della Virtus Bologna

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) Mancano oramai pochi giorni al viaSerie A di. Dopo il weekend scorso in cui si è assegnata la Supercoppa Italiana – vinta per la terza volta consecutiva dalla– è tempo oramai di concentrarsi sul Campionato con la prima giornataregular season. Ai nastri di partenza le favorite rimangono con ogni probabilità le due corazzate ovvero l’e la. Serie A, tutti gli italiani in rosa nelle 16 squadrestagioneI Campioni d’Italia in carica – forti del trentesimo, il secondo di fila – sembrano avere un piccolo vantaggio ...