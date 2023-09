Basket | mercato Nba | Toronto Raptors favoriti nella corsa a Damian Lillard

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) New York, 26 set. - (Adnkronos) - Colpo di scena'telenovela' che ci accompagna ormai da tutta l'estate e sembra essere vicina alla conclusione. Per mesi si è pensato che la destinazione inevitabile dell'All-Star sarebbero stati i Miami Heat, l'unica squadra a cuiha detto di voler andare. Dopo mesi di trattative però le dirigenze di Heat e Blazers non sono ancora giunte ad un accordo, e nelle ultime settimane diverse altre squadre si sono fatte avanti con offerte allettanti. Secondo quando scritto da Marc J. Spears, davanti a tuttici sarebbero ora i, pronti a mettere sul tavolo un'offerta più allettante rispetto a quanto possano fare gli Heat. Tolto Scottie Barnes, da ...