Basket | da Caruso ai due ‘Grant’ Tutti i giovani italiani da seguire nella Serie A 2023-2024

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) Dopo i Mondialiil disegno è chiaro: quale futuro si può dare all’Italia cestistica in fatto di giocatori? Una domanda interessante, alla quale paradossalmente l’estero per ora sta dando risposte pesantissime. Il tutto in virtù degli ingaggi di Nico Mannion al Baskonia (sì, dopotutto con i suoi 22 anni ancora non lo si può certo definire esperto), di Matteo Spagnolo e (da un anno) Gabriele Procida all’Alba Berlino. Il panorama degli emergenti, comunque, è anto. E assume varie declinazioni. Non è un giovane nel senso più stretto della parola, ma Guglielmoè al bivio della propria carriera: a Milano potrebbe andargli in qualunque modo, a seconda di come vedrà Ettore Messina il suo nome in termini di contributo. Vero è, che in Supercoppa, è stato sempre tenuto in panchina, mentre l’altro elemento in rampa di lancio, Giordano Bortolani, si è ...