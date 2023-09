Baseball | l’Italia cede alla Gran Bretagna ed é fuori nella fase a gironi | il peggior Europeo della storia

(Di martedì 26 settembre 2023) L’italesce di scena ai Campionati Europei 2023. La Nazionale italiana infatti, dopo la terrificante disfatta contro la Svezia, è stata battuta per 10-11 d, ultima avversaria del girone B, vedendosi costretta a rinunciarecorsa per il titolo realizzando così la trasferta continentaledel tricolore: è infatti la prima volta che gli azzurri vannodalle prime otto. Fino a questo momento il risultatoe era quello del 2007, quando il team arrivò settimo. Una disfatta quindi clamorosa quella degli azzurri, i quali per sperare di passare il turno dovevano ottenere un successo largo, con uno scarto di almeno cinque punti; tuttavia i nostri ragazzi si sono ...

