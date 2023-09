Barella-Frattesi | sarà Bare-Si dal 1? in Inter-Sassuolo | l’Italia ispira

(Di martedì 26 settembre 2023)insieme in campo dal primo minuto in. Inzaghi pronto a prendere l’eredità di Mancini e Spalletti dalPRIMA VOLTA ?l’, o meglio, Mancini e Spallettino Simone Inzaghi. Domani, per la prima volta in assoluto il centrocampo nerazzurro titolare vedrà dal primo minuto Nicolòinsieme a Davide. I due hanno giocato in contemporanea solamente qualche spezzone in questo avvio di stagione contro Monza e Real Sociedad. Tra 24 ore, il debutto inedito nell’undici iniziale. Inzaghi sembra aver deciso: se ad Empoli è stato proprioa rifiatare, comportando ...

La posizione di Frattesi è uno dei temi più dibattuti in casa Inter. Per gestire il suo dualismo con Barella un’indicazione è arrivata da ...

Empoli-Inter andrà in scena domenica alle 12:30. Inzaghi, secondo Sky Sport, dovrebbe concedere un turno di riposo a Barella . In attacco possibile ...

Quella di oggi in Empoli-Inter è stata la prima da titolare per Frattesi. Paolo Paganini , nel corso di “90° Minuto”, dice la sua sulle scelte di ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A Conferma per: così l'Inter col Sassuolo Inzaghi ... Verso il ritorno da titolarie Dumfries. Due dubbi per Dionisi: tra i pali e sulla trequarti,......sfruttare l'enorme quantità di talenti disponibili a centrocampo In questo modo l'Italia potrebbe evitare la disperata ricerca delle ali e puntare su centrocampisti come, Tonali,, ...

Sky - Inter-Sassuolo, riposo per Mkhitaryan: Barella + Frattesi in mezzo. Dietro c'è Pavard Fcinternews.it

Siamo in diretta! La vigilia di Inter-Sassuolo: Barella-Frattesi insieme dal 1' Ospiti Tramontana e Biapri Fcinternews.it

Inzaghi continua con le sue rotazioni. Per la formazione titolare di Inter-Sassuolo pensa a una mossa nuova con un duo inedito, ma solo in nerazzurro. Le ultime lanciate da Sky Sport 24.