Barbara Palombelli molestata | il racconto è da brividi | “Ho troppa paura…” | Sembra un thriller inquietante

Leggi su howtodofor

(Di martedì 26 settembre 2023), racconta un episodio agghiacciante. È stata vittima di molestie: “Ho”.nasce a Roma nel 1953. A seguito della laurea in Lettere, lavora per un breve periodo come conduttrice radiofonica per Radio Due ed avvia una serie di esperienze professionali alle dipendenze di diverse testate giornalistiche. Parallelamente a questa professione, ladebutta in televisione nel 1987 nello show “Domenica In” e ne cura le interviste. Nel 1992 arriva il salto di qualità e conduce il programma “Italiani”. Dopo una serie di esperienze televisive, nel 2013raggiunge l’apice del successo al timone dello storico “Forum”. La sua conduzione le dona un’importante notorietà, tanto che ancora oggi è il volto chiave della ...