Barbara D’Urso Sta Per Tornare | Si Preannunciano Scintille!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 26 settembre 2023)sta perin Italia. Dopo un mese passato a Londra, la conduttrice torna a casa. Ci sono impegni professionali che la aspettano. Ma quali? Ebbene, niente Tv per il momento, ma solo impegni teatrali. Da gennaio del 2024 poi, potrà fare ciò che vuole, visto che scadrà il contratto che la lega in esclusiva con Mediaset. Ecco dove la vedremo nei prossimi mesi!torna in Italia: la vedremo in teatrosta perin Italia. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram. Il suo periodo di studio a Londra si sta per concludere. Sappiamo che la conduttrice campana era volata in Inghilterra proprio alla vigilia dell’inizio di Pomeriggio 5. Non proprio una casualità. In molti infatti, hanno pensato che la ...