Bambine vittime di stupro | 9 misure cautelari | il più piccolo ha 14 anni | il più grande 19

(Di martedì 26 settembre 2023) Aversa/Caivano (NA). Costrette a subire violenze sessuali, abusi, ma anche minacce e vessazioni fisiche, un calvario durato oltre due mesi. È quanto emerso dalle indagini sullodelle due cuginette di dieci e dodiciavvenuto numerose volte a Caivano, in provincia di Napoli. Le investigazioni dei carabinieri della locale Compagnia e della Stazione hanno portato all’esecuzione di due distinte ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord. In totale sono nove leeseguite all’alba di stamattina: due maggiorenni sono finiti in carcere, sei minorenni in istituto penale minorile e uno in comunità. Giovanissimi i protagonisti della vicenda: il ...