(Di martedì 26 settembre 2023) Intervistato da TvPlay.it, nell'ambito della trasmissione Vox To Box , Marioha esordito nel parlare del, provando velatamente anche a proporsi come vice di Giroud: "Il problema del ...

Intervistato da TvPlay.it, nell'ambito della trasmissione Vox To Box , Marioha esordito nel parlare del Milan, provando velatamente anche a proporsi come vice di Giroud: "Il problema del Milan di oggi è che se Leao non sta bene, il Milan fa poco. Il Milan è molto ...Poteva fare di più sicuramente, ma non è da massacrare', le parole disulla papera del polacco contro il Sassuolo. Su Vlahovic le idee sono chiare: 'È fortissimo, ha cattiveria e senso del ...

Balotelli show, si offre al Milan e attacca Mancini. Poi la frase sulla Juve... Corriere dello Sport

De Zerbi-show, Balotelli in Turchia, gioia Vicario: la settimana degli italiani all’estero ItaSportPress

De Zerbi-show, Balotelli in Turchia, gioia Vicario: la settimana degli italiani all'estero. Ecco cos'è accaduto ai nostri connazionali ...Mario Balotelli torna all'Adana Demirspor, ora è ufficiale. In questi minuti il club turco ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante italiano, che ha firmato un contratto annuale più opzione sul ...