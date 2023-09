Balotelli | «Mi dispiace vedere la Juve così»

(Di martedì 26 settembre 2023) Marioha parlato a Tv Play della situazione dellantus e sorprendono le sue dichiarazioni a favore della squadra di Allegri Marioha parlato a Tv Play della situazione dellantus e sorprendono le sue dichiarazioni a favore della squadra di Allegri. Le sue parole: LE PAROLE – «lami fa male al cuore, dico la verità. Mi ha fatto del mare al cuoreuna grande squadra essere in difficoltà. Questo è un argomento generale dello stato dellain questo momento. Szczesny? Il gol preso da fuori area è un errore sicuramente, ma queste palle che arrivanosono difficili da prendere».

Marioha parlato a Tv Play della situazione della Juventus e sorprendono le sue dichiarazioni a favore della squadra di Allegri Marioha parlato a Tv Play della situazione della Juventus e sorprendono le sue dichiarazioni a favore della squadra di Allegri. Le sue parole: LE PAROLE ...perché avrei potuto dare di più. Ho fatto bene, però, potevo fare di più ed è un rimorso. ...rivela anche il suo mancato trasferimento alla Juve: "Dopo il City ho avuto un ...

L'ultima chance di Mario Balotelli: ritorno all'Adana per sentirsi ... Goal.com

BALOTELLI: “AL MILAN SERVE UN VICE-GIROUD ECCOMI. VEDERE QUESTA JUVE FA MALE AL CUORE” TvPlay.it

Dopo aver sciolto il proprio contratto col Sion, Mario Balotelli non ha perso tempo e si è subito legato all’Adana Demispor. Per l’ex Inter si tratta di un ritorno, visto che aveva vestito la maglia d ...Mario Balotelli torna in Turchia: è un nuovo calciatore dell'Adana Demirsport. Di seguito l'annuncio sui social del club turco: "Il nostro club ha raggiunto un accordo di 1+1 anno con Mario Balotelli" ...