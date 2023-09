Balotelli | «Garcia lo amo L’ho avuto a Marsiglia | per me è un bravo allenatore e una bravissima persona»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 settembre 2023)ritorna a far parlare di sé dopo le dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al programma “Vox to Box” di Tv Play. Il calciatore, oggi attaccante dell’Adana, si è “candidato” per sostituire Giroud al Milan. Ovviamente nelle sue parole c’è ironia: «A me Pioli piace. Il problema del Milan di oggi è che se Leao non sta bene, il Milan fa poco. Il Milan è molto Leao-dipendente. Il Milan ha bisogno di un vice-Giroud? Io sono qua. San Siro non è uno stadio come gli altri. Non tutti riescono a gestire le pressioni di quello stadio, non è per tutti i calciatori». Tanti i temi trattati dall’ex attaccante prodigio dell’Italia. Con Mancini ct, sperava di poter tornare protagonista: «Mancini è stato come un papà ai tempi dell’Inter e del City. Ha sbagliato nell’ultima convocazione contro la Macedonia del Nord quando non mi ha chiamato. Ho rinunciato a determinate ...