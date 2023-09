Ballando con le Stelle 2023 | Wanda Nara è una nuova concorrente del talent show

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 settembre 2023)è ufficialmente unadel: ecco come si è presentata Unasi appresta a esibirsi sullapista acon leè ufficialmente entrata a far parte del cast del programma che inizierà sabato 21 ottobre. La Rai ha annunciato la sua partecipazione attraverso il consueto video condiviso sui social, confermando così la presenza della moglie di Mauro Icardi.torna nel programma di Milly Carlucci ma questa volta come, la modella argentina la scorsa stagione era scesa sulla pista dicon lecome ...