Ballando con le Stelle 18 | Wanda Nara nel cast | “È la sorpresa finale!” | l’annuncio ufficiale

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 settembre 2023) Pochi minuti fa l’account social dicon leha ufficializzato il nome dell’ultima aspirante ballerina pronta a scendere in pista a partire da sabato 21 ottobre:! Le parole dell’ex opinionista del Gf Vip, moglie di Mauro Icardi: Ciao a tutti, ho visto che è uscito ilcompleto dicon le, ma Milly ti sei dimenticata di me. Perché quest’anno sarò ci sarò anche io! Ci vediamo prestissimo a Roma. Nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo. Ci vediamo! View this post on Instagram A post shared bycon le(@conle) Era stato Davide Maggio a spoilerare il nome...