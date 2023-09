Bagni | «Napoli | i giocatori non sono felici»

(Di martedì 26 settembre 2023) Salvatore, ex difensore del, ha parlato al Corriere dello Sport del momento della formazione allenata da Garcia Salvatore, ex difensore del, ha parlato al Corriere dello Sport del momento della formazione allenata da Garcia. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Non, è evidente, econvinto che vorrebbero chiedere all’allenatore, e magari l’avranno già fatto, perché c’è questa differenza col passato. Per i risultati c’è ancora tempo, ma le prestazionipreoccupanti. Quello che prima era il dominio del gioco oggi è diventato semplice e sterile possesso palla. E non ditemi che quella di domenica è stata una bella partita perché il Bologna ha giocato per difendersi. Natan ha avuto un approccio positivo, ma ...

Ildello scudetto non c'è più ". Salvatore, 67 anni ieri - auguri - di trionfi tricolore e ripartenze se ne intende . Sa che Rudi Garcia ha raccolto una macchina perfetta ma proprio per ...Commenta per primo L'ex calciatore delSalvatoreha parlato al Corriere dello Sport: 'Perché non gioca Lindstrom Perché non è un esterno, ma un trequartista. Nel 4 - 3 - 3 sarebbe adattato anche lui come Raspadori. In ...

