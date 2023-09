Auto usate in crescita | metà dei passaggi ha più di 10 anni

(Di martedì 26 settembre 2023) Riportiamo da Unrae , una analisi precisa. Nuovo segno positivo per il mercato delle, che nel mese di luglio conferma (con dati in attesa di consolidamento) il trend di incremento: con 394.

La memoria del telefono si riempie così velocemente che in molti casi non ci accorgiamo di averla esaurita finché non compare l'avviso "Memoria ...

Riportiamo da Unrae , una analisi precisa. Nuovo segno positivo per il mercato delle, che nel mese di luglio conferma (con dati in attesa di consolidamento) il trend di incremento: con 394.868 trasferimenti di proprietà si registra una crescita del 6,5% rispetto ai 370.753 ...Il mercato delleconferma a luglio il trend positivo degli ultimi mesi, anche se non manca un segnale preoccupante: la metà degli scambi continua a essere coperto da vetture con oltre 10 anni di vita. In ...

Mercato auto usate, UNRAE: continua la crescita in Italia. + 6,5% a luglio 2023 HDmotori

Auto usate, Unrae: a luglio crescono i trasferimenti di proprietà (+6,5%) LA STAMPA Finanza

Vendere la tua auto usata non è mai stato così facile grazie al servizio de il Valutatore oppure L’evoluzione del mercato delle auto usate ed il servizio de Il Valutatore ..."Ora negli Stati Uniti i lavoratori dell’auto tentano quel salto verso la settimana lavorativa di quattro giorni..." (leggi) ...