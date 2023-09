?Aurelio De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio

guai per i campioni d’Italia in carica. Infatti i pm della Procura di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente del Napoli , ...

Il mese di settembre sta ormai per concludersi, lasciando posto ad un nuovo mese ricco di sorprese ed emozioni per gli appassionati di calcio. ...

Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis , ha parlato a calciomercato.it del patron azzurro che è indagato dalla Procura di Roma per falso in ...

Commenta per primo Il presidente del NapoliDe, rivela RMC Sport , nelle ultime ore è tornato a informarsi sulla possibilità di ingaggiare Christophe Galtier visto il difficile avvio di stagione della squadra campione d'...La procura di Roma ha aperto un'indagine, come atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei, suDecon l'accusa di falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen . Questa la notizia di giornata che ha fatto subito il giro del web, scatenando reazione di ogni tipo da parte ...

Falso in bilancio, caso Osimhen: De Laurentiis indagato dalla Procura di Roma - Sportmediaset Sport Mediaset

De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio nell’acquisto di Osimhen la Repubblica

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, rivela RMC Sport, nelle ultime ore è tornato a informarsi sulla possibilità di ingaggiare Christophe Galtier.Da un francese all'altro per risolvere la crisi del Napoli. Rudi Garcia per adesso è ancora l'allenatore dei campioni d'Italia, ma Aurelio De Laurentiis ha già ...