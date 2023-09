Aumentano ancora gli stipendi dei sindaci | in quali città guadagnano di più

Leggi su tpi

(Di martedì 26 settembre 2023) Aumentaloo deiitaliani. Grazie alla legge di bilancio del 2022, approvata dal governo Draghi, a partire dal primo gennaio 2024 i primi cittadini registreranno un nuovo aumento della retribuzione, dopo gli scatti già registrati nei tre anni dal 2021. Alcuni, come idi Roma e Milano, vedranno i propriquasi raddoppiare rispetto ai livelli del 2021. Idellemetropolitane dall’anno prossimo guadagneranno infatti 13.800 euro lordi al mese, 6.800 euro in più rispetto al 2021. Nel 2022 il loroo era scattato da poco più di 7mila euro lordi al mese a 10.070 e nel 2023 è arrivato a 11.629 euro. Come riferimento, il presidente della Repubblica percepisce 13 mensilità da 18.400 euro lordi, per un ...