Audi - Con la Q6 e-tron la fabbrica di Ingolstadt diventa carbon neutral

trong>Audi

trong>Audi

Leggi su quattroruote

(Di martedì 26 settembre 2023) A partire dal 2024, anche latrong> dipotrà fregiarsi del titolo di: il traguardo, già raggiunto dai siti di Bruxelles, Györ e Böllinger Höfe, sarà conseguito da tutti gli impianti dei Quattro Anelli entro il 2025. L'impatto zero sull'ambiente asarà celebrato ufficialmente a gennaio, quando verrà avviata la produzione in serie della nuova Q6 e-, la Suv elettrica che abbiamo guidato in anteprima basata sulla piattaforma modulare Ppe. Quattro ambiti d'azione. Per raggiungere questo risultatotrong> ha lavorato su quattro ambiti fondamentali: l'efficienza e il risparmio di energia nei processi, la creazione di energia rinnovabile presso il ...