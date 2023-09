ATP Zhuhai 2023 | Karen Khachanov soffre un set poi piega Yoshihito Nishioka

(Di martedì 26 settembre 2023) L’ultimo atto degli Huafa PropertiesChampionshipsdi tennis, torneo di categoria ATP 250 disputato a, in Cina, vede il successo finale del russo, primo favorito del seeding, il qualeun set, ma poiil nipponico, testa di serie numero 8, battuto con lo score di 7-6 (2) 6-1 dopo un’ora e 44 minuti di gioco. Nel primo set il russo centra il break alla seconda occasione nel quinto game, strappando la battuta a 15 al nipponico, poi deve risalire dallo 0-40 nel sesto gioco, ma si salva ai vantaggi. Il controbreak però si materializza nell’ottavo game, quando al russo non riesce un’altra rimonta dallo 0-40 ed il nipponico alla terza occasione firma il ...

Karen Khachanov affronterà Yoshihito Nishioka nella finale dell’ATP 250 di Zhuhai 2023 , torneo in programma sul cemento cinese. Ritorno in campo ...

Le semifinali degli Huafa Properties Zhuhai Championships 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Zhuhai , in Cina, vedono approdare ...

Il russo attuale numero 15 del mondo, ha battuto nella finale dell'250 diil giapponese Yoshito Nishioka per 7 - 6(2) 6 - 1 centrando il quarto alloro a livello 250, interrompendo un ...Il russo si è imposto sul giapponese Nishioka in due set ROMA - Karen Khachanov fa suo il torneo "Huafa PropertiesChampionships" (250 - montepremi 981.785 dollari) in corso sui campi in cemento di, in Cina. Il 27enne russo, numero 15 del ranking e prima resta di serie, si è imposto sul ...

ATP Zhuhai: Korda-Etcheverry e Karatsev-Norrie, si completa il quadro dei quarti. Fuori Murray Ubitennis

Il tedesco rimonta il russo nella finale dell'Atp 250. Sempre in Cina, arriva il titolo anche per Karen Khachanov, che batte Nishioka ...Cinque anni di attesa e una stagione scandita dagli infortuni che da Parigi agli US Open lo ha visto giocare una sola partita. Ma alla fine ...