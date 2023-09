(Di martedì 26 settembre 2023) Aumenta il contingente azzurro che prenderà parte aldell’ATP, in programma dal 4 al 15 ottobre.ha infatti ricevuto unaper il main draw dagli organizzatori del torneo e avrà quindi la possibilità di partecipare al penultimo Masters 1000 della stagione, appuntamento cruciale per chi ambisce a giocare le ATP Finals di Torino. Saranno dunque cinque come minimo (potrebbero aggiungersi Stefano Napolitano e Lorenzo Giustino, tramite le qualificazioni) i tennisti italiani impegnati neldi. Oltre a, risultavano già iscritti all’evento anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, mentre Matteo ...

Dopo una lunga ed estenuante estate sul cemento americano, il circuito ATP è ormai pronto a trasferirsi in Asia nelle prossime settimane per tre ...

E ha già annunciato che salterà il penuntimo Masters 1000 della stagione, a. Alcaraz, invece, assente per infortunio alle NittoFinals l'anno scorso, ne perderà solo 360. E tra Pechino e ...Fabio Fognini, Carlos Alcaraz si prepara: nel mirino tutto il tour asiatico Adriano Panatta difende Fabio Fognini: 'Non so perché Volandri l'abbia fatto fuori' Entry list ...

ATP Shanghai 2023, Fabio Fognini iscritto al tabellone principale grazie ad una wild card OA Sport

Atp Shanghai, Carlos Alcaraz si prepara: nel mirino tutto il tour asiatico Tennis World Italia

Va ricordato che alle ATP Finals si qualificano i primi 8 della Race ... l'evento a cui parteciperà per prepararsi al Master 1000 di Shanghai (Tennis World Italia) Dal 12 al 19 novembre, per il terzo ...L'Italia è la terza nazione questa settimana per numero di giocatori in Top 150 nei Pepperstone ATP Live Rankings, l'aggiornamento in tempo ...