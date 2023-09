Atp Pechino 2023 | montepremi e prize money con Sinner | Musetti e Sonego

(Di martedì 26 settembre 2023) Iled ildel torneo Atp 500 di, evento in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Sarà Carlos Alcaraz a guidare il seeding del torneo cinese, che può vantare la presenza di ben otto top 10. Tra questi c’è anche Jannik, che insieme a Lorenzoe Lorenzocostituisce la spedizione italiana (in attesa di Matteo Arnaldi, impegnato nelle qualificazioni). Tolto Djokovic, però, i big ci sono davvero tutti, da Medvedev a Tsitsipas, passando per Rune, Rublev, Ruud e Zverev. Iltotale del torneo è di €3.431.958, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti preziosi per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ...

Il torneo ATP 500 di Pechino andrà in scena dal 28 settembre al 4 ottobre sul cemento della capitale cinese. Prosegue la trasferta asiatica per il ...

Jannik Sinner sta per tornare in scena dopo l’eliminazione subita agli US Open per mano di Alexander Zverev e l’assenza a Bologna in occasione della ...

Il circuito, dopo il periodo di pausa dovuto alla Coppa Davis, è pronto a tornare in campo in Asia, dove il tennis mancava da quattro anni causa ...

Pechino (Cina) - Il grande tennis sbarca a Pechino . Sarà una settimana spettacolare quella del prossimo Atp 500 in programma in Cina. Presenti tutti ...

Dal 28 settembre al 4 ottobre andrà in scena il torneo500 disu cemento. Torneo che mette in palio punti preziosi, tennisti con la testa anche alla qualificazione alleFinals di Torino. Jannik Sinne r sicuro partecipante a Torino ha ormai ...... Rune, Tsitsipas e Rublev: il 500 cinese è di altissimo livello Giovedì 28 settembre avranno inizio le sfide del tabellone principale dell'500 di, che torna a far parte del circuito ...

Pechino: c'è Arnaldi nelle “quali” SuperTennis

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono in Cina per il tour asiatico dell'Atp, che comincerà con il torneo di Pechino, valido per la categoria 500. Mercoledì, alla vigilia del via della competizione, i ...In queste ore è stato sorteggiato il tabellone per l'Atp 500 di Pechino, un 500 di lusso che vede protagonisti quasi tutti i big presenti nel circuito. Tutti tranne il numero uno al mondo Novak ...