ATP Pechino 2023 | definito il tabellone di Sinner con Rune e Alcaraz sul cammino

(Di martedì 26 settembre 2023) Janniksta per tornare in scena dopo l’eliminazione subita agli US Open per mano di Alexander Zverev e l’assenza a Bologna in occasione della fase a gironi della Coppa Davis. Il tennista italiano puntava a trovare la miglior forma fisica dopo lo Slam sul cemento di New York e ora si lancia verso la lunga trasferta asiatica, che incomincerà con il torneo ATP 500 di. Appuntamento sul cemento della capitale cinese dal 28 settembre al 4 ottobre, dove saranno messi in palio punti importanti anche in ottica qualificazione alle ATP Finals (ormai in cassaforte per l’altoatesino). Il debutto è contro il britannico Daniel Evans, attuale numero 27 del mondo: non ci sono precedenti tra il 22enne azzurro, numero 7 del ranking ATP, e il 33enne, sconfitto a Chengdu da Safiullin negli ottavi di finale. A seguire un incrocio che sulla carta appare non ...