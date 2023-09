ATP Finals 2023 | Sinner vicino alla qualificazione Chi è già sicuro e chi rischia

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) Con il prosieguo della stagione la Race to Turin prende sempre di più le sembianze del Ranking ATP, ma alcune differenze sono ancora visibili: Janniknella graduatoria dell’anno solareè al quarto posto, ad un passo dall’aritmeticaalle. Va ricordato che alle ATPsi qualificano i primi 8 della Race, dato che non vi sarà un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto, in quanto sia il serbo Novak Djokovic, primo, che lo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo, sono già aritmeticamente qualificati, così come il russo Daniil Medvedev, terzo. Il vantaggio diè di 1355 punti sul nono classificato, lo statunitense Taylor Fritz. Alle spalle dell’azzurro al momento sono virtualmente qualificati il russo Andrey Rublev, quinto con 3640, il greco ...