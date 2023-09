ATP Chengdu 2023 | Alexander Zverev vince in rimonta contro Safiullin e conquista il titolo

(Di martedì 26 settembre 2023)trionfa all’ATP 250 di. Sul cemento cinese, il tedesco (testa di serie n.1) va sotto di un setil russo Roman(dopo aver sprecato ben tre set point consecutivi nel decimo gioco), ma poi reagisce e riesce a ribaltare il match,ndo con il risultato finale di 6-7(2) 7-6(5) 6-3 in due ore e 59 minuti. Per il tennista classe 1997 si tratta del 2°in stagione (dopo l’ATP di Amburgo), il 21° in carriera. Grazie a questo successo il tennista teutonico sale virtualmente a 3280 nel ranking e rafforza la 10ma posizione. L’inizio di partita è molto equilibrato: l’unico rischio lo corre, che riesce però a salvare la palla break nel secondo game, poi si prosegue senza scossoni fino al 5-4 in favore di ...

Alexander Zverev vince il torneo Atp 250 di Chengdu , in Cina . Il 26enne di Amburgo, n.10 del ranking e primo favorito del seeding, ha vinto in ...

Per il tedesco è il secondo successo stagionale dopo Amburgo ROMA - Alexander Zverev si aggiudica il "Open",250 da 1.152.805 dollari che si è concluso oggi sui campi in cemento di, in Cina. Il tedesco, testa di serie numero 1, ha avuto la meglio nell'ultimo atto sul russo Roman ...Alexander "Sascha" Zverev è il vincitore del "Open" (250 - montepremi 1.152.805 dollari) che si è concluso sui campi in cemento di, in Cina. Il finale il 26enne di Amburgo, n.10 del ranking e primo favorito del seeding - ...

ATP 250 Zhuhai e Chengdu: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) LiveTennis.it

Per il tedesco è il secondo successo stagionale dopo Amburgo ROMA (ITALPRESS) - Alexander Zverev si aggiudica il 'Chengdu Open', Atp 250 da ...Alexander “Sascha” Zverev è il vincitore del “Chengdu Open” (ATP 250 - montepremi 1.152.805 dollari) che si è concluso sui campi in cemento ...