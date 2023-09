Atletica | Mondiali corsa su strada | otto gli Azzurri in gara

(Di martedì 26 settembre 2023) Prima edizione deidisu, inizierà domenica primobre a Riga, in Lettonia, sarannogliinnelle tre specialità inserite nel programma della rassegna iridata del running: il miglio, i 5 km e la mezza maratona. Sui 21,097 km si assisterà al debutto con la maglia azzurra di Sofiia Yaremchuk, mentre al maschile saranno impegnati Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli e Pietro Riva. Nei 5 km sono attese Nadia Battocletti e Federica Del Buono, nel miglio Mohad Abdikadar e Giovanni Filippi. Nella sfida femminile del miglio è annunciata la presenza della dominatrice della stagione, la keniana Faith Kipyegon, al maschile, in unache a livello internazionale appare meno qualificata di quella strepitosa al femminile, ...

« volevo mollare tutto, adesso tornerò più forte di Tokyo ». Lo afferma Marcell Jacobs in un’intervista esclusiva a Sport Mediaset in cui fa un ...

Leonardo Fabbri ha chiuso al terzo posto la gara di getto del peso andata in scena a Zagabria e valida come tappa del World Continental Tour ...

Ferdinando Savarese, conduttore della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospite ...

"Ringrazio la Fidal, il Coni e le Fiamme Oro per avermi dato piena fiducia anche in questa occasione - ha aggiunto Jacobs lo scorso agosto eliminato in semifinale aidi Budapest ma ...... vogliono dedicare parte del proprio tempo libero a una delle più grandi organizzazioni, ... in piazzale della Croce Rossa Italiana, 1/C (zona campo di) e la serata di presentazione ...

Mondiali, le due staffette 4x400 azzurre settime Sky Sport

Mondiali - L'Italia chiude con quattro medaglie: solo due volte ... Eurosport IT

È la prima edizione dei Mondiali di corsa su strada. Domenica 1° ottobre a Riga, in Lettonia, saranno 8 gli azzurri in gara nelle tre specialità inserite nel programma della rassegna iridata del runni ...FOLLONICA - Grazie al finanziamento di circa 3 milioni di euro a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Follonica avrà presto una ...