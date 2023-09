Atalanta | l'ad Percassi | 'La competizione è sempre più alta | col Verona'

In occasione della presentazione ufficiale di Sead Kolasinac all' Atalanta , l'amministratore del club , Luca Percassi , ha raccontato un curioso ...

Commenta per primo Durante la presentazione di Sead Kolasinac , l'ad dell'Lucaha raccontato: ' Abbiamo avuto modo di seguirlo lo scorso anno, dopo alcuni colloqui telefonici intorno al 20 giugno ha confermato di voler venire all'. In questi ..., le parole disu Kolasinac In occasione della presentazione ufficiale di Sead Kolasinac all', l'amministratore del club, Luca, ha raccontato un curioso ...

Atalanta, Percassi su Kolasinac: “Altri club erano su di lui, ma…” ItaSportPress

L'aneddoto di Percassi: "Kolasinac ci chiese 15 giorni... Poi ha firmato nonostante avesse altri club" Tutto Atalanta

Leale, serio e affidabile. Non solo in campo, quando deve arginare Shomurodov o duellare con Luvumbo, Sead Kolasinac è un professionista anche prima del calcio d’inizio. Lo racconta l’ad Luca Percassi ...Sead Kolasinac è stato presentato ufficialmente all'Atalanta. Durante la presentazione, l'amministratore del club, Luca Percassi, ha condiviso un aneddoto interessante sulla trattativa per portare Kol ...