Atalanta | 23 convocati per la trasferta a Verona Ballottaggio per tre maglie

(Di martedì 26 settembre 2023) SERIE A. Per la 6ª giornata di Serie A l’mercoledì 27 settembre giocherà a(fischio d’inizio alle 18,30) contro l’Hellas. Gasperini ha convocato 23 giocatori, per la formazione tre ballottaggi.

L’Atalanta, dopo la vittoria ottenuta in Europa League sul Rakow, è pronta a tornare in campo al Gewiss Stadium per affrontare il Cagliari nel ...

Zingonia. Tutti a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente El Bilal Touré e l’acciaccato Gianluca Scamacca . Per Verona-Atalanta Gian Piero ...

Con Pavoletti, che ha ricominciato ieri ad allenarsi con la squadra, ritorna traanche Di ... Il Cagliari, dopo la sconfitta a Bergamo contro l', è alla ricerca della prima vittoria in ...Commenta per primo Tre assenze in vista di Verona -per la squadra allenata da Marco Baroni. Il tecnico ha diramato la lista completa dei calciatori a disposizione , nella quale non figurano Milan Djuric, Juan Cabal e Jordi Mboula, come ...

Atalanta, i convocati: la decisione su Bakker Fantacalcio ®

Ecco i convocati di Baroni: tre infortunati saltano l'Atalanta TG Gialloblu

74' - JUVENTUS VICNISSIMA AL RADDOPPIO! Azione devastante orchestrata da Chiesa sulla sinistra, cross in mezzo sul quale non arrivano Milik e McKennie, bravo Dorgu in anticipo sullo statunitense.. 71' ...ritorna tra convocati anche Di Pardo. Inoltre ha scontato il turno di squalifica Mateusz Wieteska. Restano out Jakub Jankto e Marco Mancosu, che hanno proseguito nel lavoro personalizzato. Il Cagliari ...