Ascolti TV | Lunedì 25 Settembre 2023 Imma Tataranni parte forte 27 1% – 4 | 62 mln | GF in risalita 18 2% – 2 | 46 mln Floppa Fake Show 3 6% I debutti | Striscia 17 9% | Mercante in Fiera 3 4% | Mattino5 21 2-20 3% | Amici 24% Terra Amara sfiora i 3 mln 25 4% | la ‘mini’ Promessa 22 1%

(Di martedì 26 settembre 2023)Nella serata di ieri,25023, su Rai1 – dalle 21.42 alle 23.53 – la terza stagione della fiction– Sostituto Procuratore ha appassionato 4.624.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.10 – la quinta puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.462.000 spettatori pari al 18.2% di share (Night di 8 minuti: 867.000 – 24.5%, Live: 498.000 – 16.8%). Su Rai2ha interessato 580.000 spettatori pari al 3.6% di share )presentazione di 11 minuti: 724.000 – 3.5%). Su Italia1 I mercenari 3 – The Expendables ha intrattenuto 1.140.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.021.000 – 4.8%), Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.105.000 ...

