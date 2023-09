Ascolti tv | la prima puntata di Imma Tataranni sfida il Grande Fratello | chi ha vinto

Pomeriggio ricco, quello di Rai1, in compagnia della seconda puntata stagionale di Domenica In, in compagnia di Mara Venier e dei suoi numerosi ...

E’ andata in onda ieri la primissima puntata del pomeridiano di questa nuova edizione di Amici 23. Il talent , come sempre condotto dalla fedelissima ...

... Otto e Mezzo arriva a 1.76 milioni di spettatori per l'8,2% di share Rai1 neglitv ieri 25 ... Seguono sulle altre reti: lapuntata di Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.847.000 ...Grandi emozioni per lei che ieri per lavolta abbiamo visto completamente priva di scudo ...leggermente in rialzo per il reality che nella serata di ieri ha registrato il 18.2% di share.

Ascolti tv, come è andata la prima di Amici e la sfida tra Domenica In e Verissimo Today.it

Ascolti tv sabato 23 settembre 2023: Tù sì que vales a 4,2 mln (31%), Arena Suzuki (2,4%) Tvblog

Che boom di ascolti per Terra amara: ennesimo record per la soap turca su Canale 5 che stritola la Balivo ...Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di lunedì 25 settembre Ecco i dati auditel. Ieri sera, lunedì 25 settembre, è andata in onda ...