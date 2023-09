Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 25 settembre 2023

(Di martedì 26 settembre 2023): idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 ha totalizzato in media 4624 spettatori, 27,14% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello ha avuto 2462 spettatori (share 18,23%). Il film I Mercenari 3 su Italia1 ha catturato 1140 spettatori (6,54%); su Rai2 il varietà Fake Show – Diffidate dalle imitazioni si è portato a casa 580 spettatori (3,61%), mentre il programma PresaDiretta su Rai3 ha interessato 1105 spettatori (5,67%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 732 spettatori (5,08%), ...

Unomattina contro Mattino 5: ecco glidella prima sfida della nuova stagione Come riportato da Davide Maggio in un articolo dedicato aiauditel di lunedì 25 settembre, a trascorrere le ...Mattino 5, come è andato il debutto: ecco tutti iSi segnala che ieri Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati in tv alla guida della nuova edizione del rotocalco mattutino in ...

Ascolti tv e dati Auditel 25 settembre: Imma Tataranni batte il Grande Fratello, Presadiretta giù dal podio Virgilio Notizie

Ascolti tv, lunedì 25 settembre 2023: Imma Tataranni 3 (27.1%), Grande Fratello (18.2%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Gli studenti universitari di Trento sono tornati a manifestare contro il caro affitti.A Fanpage.it l’attore commenta l’ottimo risultato agli ascolti tv della terza stagione di Imma Tataranni: “Sono numeri che non si ...