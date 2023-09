Arnautovic | l’iter di guarigione è delicato | parla lo specialista ? SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023)sarà out, nella rosa dell’Inter, per diverse settimane: a tal proposito, del suo infortunio, hato l’ortopedico specialistico del San Raffaele. ITER? Il Dottor Matteo Vitali, ortopedico San Raffaele, a SportMediaset hato così dell’infortunio di Marko: «La ripresa delle attività sportive dovrà essere progressiva per evitare recidive importanti. Serviranno esami strumentali per monitorare passo dopo passo le sue condizioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati