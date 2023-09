Arnaldi al turno decisivo delle qualificazioni di Pechino

L'azzurro cede in tre set a Karatsev ROMA - Due set molto incoraggianti, poi il calo nel terzo. Matteo Arnaldi si ferma al primo turno allo "Huafa ...

Niente da fare per Matteo Arnaldi . Il ligure (n.48 del mondo) è stato eliminato al primo turno dell’ATP250 di Zhuhai (Cina) dal russo Aslan Karatsev ...

Il video con gli Highlights della sfida tra Matteo Arnaldi e Cameron Norrie, valevole per il terzo turno degli Us Open 2023 . Vittoria strepitosa da ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Arnaldi-Norrie in tv/streaming 4-1 GAME ARNALDI!!!! Completamente fuori giri il britannico ...