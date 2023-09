Arisa | chi sono le sorelle Isabella e Sabrina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023)con le dueè legata da un rapporto profondo ed intenso che le vede trascorrere molto tempo insieme che l’artista ama ritagliarsi lontano dai riflettori., cosa fanno e dove vivono le dueStasera la cantante sarà tra ospiti intervistati da Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve, in onda dalle 21:30 su Raidue.Pippa è la sorella minore di Rosalba () e. Nata a Pignola in provincia di Potenza, si è laureata al Politecnico come visual e graphic designer. Attualmente vive a Berlino dove lavora in uno studio di comunicazione pubblicitaria. Riguardo la vita sfera sentimentale,è molto riservata: sul profilo Instagram è seguita da circa ...