(Di martedì 26 settembre 2023) Allo stadionon c’è più grande sicurezza. Infatti, è notizia odierna l’ennesimo tentativo di furto nei luoghi vicini allo stadio della Salernitana. Nella notte tra il 24 e il 25 Settembre, infatti, ignoti si sono introdotti nell’impianto sportivo con l’obiettivo di portare via il materiale sportivo della squadra di Salerno presente all’interno. Il fatto più singolare, però, è che è stataappartenente al. Ignoti, infatti, avrebbero rubato una Fiat Panda in dotazione al. L’auto non aveva tratti distintivi o scritte che indicassero l’appartenenza all’Ente comunale. I ladri avrebbero poi forzato la porta dell’impianto e tentato di accedere agli spogliatoi, senza successo. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza ...

Tentativo di furto presso lo stadio. Questa notte ignoti si sono introdotti nell'impianto sportivo con l'obiettivo di portare via il materiale sportivo della Salernitana presente all'interno. Il furto Fonti vicine alla società ...Salerno . Ladri in azione allo stadiodi Salerno. Nella notte ignoti si sono introdotti nell'impianto di via Allende, portando via una Fiat Panda in uso al Comune di Salerno. Nel corso del raid è stata danneggiata anche una porta ...

Furto allo stadio Arechi, rubata un'auto del Comune: indagini in corso SalernoToday

Salerno, furto allo stadio Arechi: rubata la Panda del Comune ilmattino.it

Furto allo stadio Arechi di Salerno: la notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre alcuni ignoti avrebbero rubato l'auto, una Panda, del Comune ...Ha chiarito le dinamiche dell’episodio il 23enne Antonino Milano arrestato, la settimana scorsa, per aver staccato a morsi la parte superiore del padiglione auricolare sinistro ad un ...