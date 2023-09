Anzio | parla il padre del 19enne pestato a sangue e investito | «In tre contro uno Gabriele non meritava questo»

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Domenica alle 17 in piazza Cesare Battisti adstava passeggiando con due amici. Era il suo giorno libero, lontano dalla cucina del ristorante in cui lavora come aiuto cuoco. Ilha visto la Panda schivare alcune persone che aspettavano l’arrivo del bus al capolinea, girando intorno alla piazza a forte velocità. Non ci ha pensato due volte ed è subito intervenuto per rimproverare i tre che invece, dopo un battibecco, sono scesi dalla vettura e lo hanno massacrato di botte, investendolo poi con l’auto. Ildiè stato intercettato dall’edizione romana de Il Corriere della Sera. «Se la sono presa con lui, in treuno. Sono belve, quando li prendono devono restare in carcere», spiega, prima di rientrare nel reparto dove è ricoverato il figlio. Il ...