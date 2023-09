Anzio | 19enne pestato e investito | fermati due gemelli per tentato omicidio

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 settembre 2023)– Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato a Nettuno duedi 20 anni, residenti a Nettuno, nati in Italia ma originari dell’Europa dell’est, accusati di. Sono ritenuti gli autori del pestaggio avvenuto ai danni di unin piazza Cesare Battisti, ad. Il motivo della violenza sarebbe da ricondurre a un rimprovero che ilavrebbe fatto ai due perché sfrecciavano con le auto vicino la fermata del bus. Il “rimprovero” non è piaciuto però ai due che lo hanno prima picchiato e, dopo averlo lasciato a terra, lo hannoprima di fuggire con l’auto. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano ...