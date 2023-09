Annunci di lavoro in Puglia | retribuzione e condizioni mai viste prima | I giovani non hanno voglia di lavorare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 26 settembre 2023) Tra glidiin, ne spunta uno che potrebbe far accapponare la pelle perche si leggono al suo interno: ecco cosa c'è scritto La, una delle regioni più affascinanti d'Italia, offre paesaggi mozzafiato, una cultura ricca e una cucina deliziosa. Tuttavia, come molte altre regioni, anche questa affronta sfide economiche, tra cui potrebbe esserci la difficoltà di trovare. La zona presenta un tasso di disoccupazione ancora alto (lo stesso succede praticamente ovunque nel nostro Paese). Questo problema sarebbe in parte legato a una struttura economica che dipende fortemente dal settore agricolo e turistico. Sebbene il turismo sia un settore importante, esso è spesso stagionale, e alcune posizioni lavorative sono ...