Annalisa chi è il marito Francesco Muglia | “Ha sempre mille progetti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023)ha recentemente sposato ilAndrea Mugani vicepresidente marketing di Costa Crociere con una cerimonia riservatissima celebratasi lo scorso 29 giugno L’artista di Savona sarà tra gli ospiti di Stasera C’è Cattelan, in onda in seconda serata su Raidue, dove si racconterà al conduttore Alessandro Cattelan. Un anno pieno di successi partito lo scorso settembre con il lancio di Bellissima, singolo rimasto in classifica per 52 settimane ottenendo quattro dischi di platino, per poi proseguire nella primavera con Mon amour (triplo platino) e la super hit estiva Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31. Sul lato sentimentale è stato al tempo stesso importante per l’ex Amici poichè è convolata a nozze in estate con il compagno. Il vicepresidente marketing di Costa Crociere è nato a Padova ...