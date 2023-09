Anna Magnani | una leggenda del cinema A 50 anni dalla morte | l’omaggio della Rai in tv e in radio

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Veniva dal popolo ed era l’attrice del popolo che la chiamava “Nrella”:. Un Oscar come miglior attrice protagonista nel 1956 per il film “La rosa tatuata”, ma anche teatro e televisione. E una stella sulla Walk of Fame, un cratere su Venere. A cinquant’, martedì 26 settembre, Rai la celebra ricordandola sulle sue reti e sul web. Su Rai 1 alle 8.45, “Unomattina” le dedicherà un ampio approfondimento, mentre su Rai 3, invece, alle 23.15 lo Speciale di Rai Cultura “luna con amore”, firmato da Simona Fasulo per “Italiani”, ripercorre la sua lunga carriera. Su Rai 2, invece, mercoledì 27 settembre alle 11.10, “I fatti vostri” ospiteranno Giancarlo Governi con il suo nuovo libro dedicato ...