Anna Magnani | le sue regole di bellezza sempre valide

A trent'anni d alla morte, Anna Magnani viene ricordata dai palinsesti televisivi che mandano in onda alcuni suoi capolavori, come Bellissima

C’era tutta Roma , dentro e fuori Santa Maria della Minerva, a due passi dal Pantheon in quel giorno di inizio autunno del 1973 in cui la sua città ...

1973 -: 'Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele!'. In questa frase c'è la vera, grande, anima di Nannarella (suo nome d'arte), che ...Emblema del neorealismo, fu la prima italiana a vincere l'Oscar nel '56 come migliore attrice protagonista in un film americano "La rosa tatuata". Il ricordo della Rai a 50 anni dalla ...

Marzo 1944: siamo a Roma, nel quartiere Prenestino, alla vigilia delle nozze tra Pina, interpretata da Anna Magnani, e Francesco (Francesco Grandjacquet). Ci troviamo in una scena di Roma città aperta ...La grande interprete rimarrà il simbolo del neorealismo, con il suo volto vero e sofferto, pronto a illuminarsi in una risata liberatoria come a incupirsi nella collera o a disfarsi nel dolore.