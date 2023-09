Anna Magnani | 50 anni dalla morte dell’attrice immensa Ci sono sue “eredi” nel cinema d’oggi? La risposa è e sarà sempre una

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) “Saluto la fraternità degli uomini, il mondo delle arti e”. Perfino Yuri Gagarin lassù nello spazio dal suo Vostok omaggiò nell’aprile del 1961 l’attrice italiana che nel primo dopoguerra irradiò la luce della sua grintosa, popolana e sofisticata icona attoriale nel mondo. Un Oscar come miglior attrice (solo la Loren in Italia come lei) per La rosa tatuata (non un capolavoro) e una manciata di titoli e personaggi memorabili in nemmeno vent’di prolungato climax professionale: la Pina di Roma città aperta; la Maddalena Cecconi di Bellissima; l’Angelina de L’onorevole Angelina; Camilla de La carrozza d’oro; Roma Garofolo in Mamma Roma. Come ha scritto Emiliano Morreale “è stata per ilquasi quel che Eleonora Duse fu per il teatro. Un simbolo ...