Anna Magnani | 5 film che devi conoscere

(Di martedì 26 settembre 2023) A 50 anni dalla morte discopriamo 5da vedere per apprezzare la grandezza di questa attrice formidabileè stata la più famosa attrice italiana del secolo scorso. Romana verace, donna dalla tempra forte e un vero talento naturale che l’ha resa un’icona per il cinema italiano dell’epoca. Scomparsa 50 anni fa, il 26 settembre 1973 all’età di 65 anni, è stata una figura chiave del Neorealismo italiano. Di seguito proponiamo cinque suoiche l’hanno resa celebre sul grande schermo e imperdibili per chiunque si definisca appassionato di cinema. Roma città aperta: la corsa che ha reso immortaleRoma Città Aperta è ilche ha reso immortale...

Veniva dal popolo ed era l’attrice del popolo che la chiamava “N Anna rella”: Anna Magnani . Un Oscar come miglior attrice protagonista nel 1956 per ...

Forse non tutti lo sanno, ma ad Anna Magnani è stato dedicato un primo piatto molto saporito, per cui l'attrice andava ...

In occasione del 50esimo anniversario dalla morte di Anna Magnani, l'attrice e drammaturga Monica Guerritore è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma 'Non è un Paese per Giovan ...Forse non tutti lo sanno, ma ad Anna Magnani è stato dedicato un primo piatto molto saporito, per cui l'attrice andava pazza.