Angus Cloud | Sam Levinson di Euphoria ha portato l' attore in rehab durante le riprese

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 settembre 2023) L'autore della serie HBO aveva provato in tutti i modi a far disintossicare l'in modo da poterlo avere sobrioleè morto alla fine dello scorso luglio per un'overdose di sostanze stupefacenti e nelle ultime ore è emerso cheledi, l'autore Samaveva provato più volte ad aiutarlo portandolo in. "L'ho guardato negli occhi e ho capito che non stava bene", ha dichiaratoin un'intervista concessa a People. "Mi ero già trovato in queste situazioni in cui si cerca di disintossicare qualcuno, così gli ho detto: 'Mi piace lavorare con te e abbiamo in programma una stagione fantastica, ma ho bisogno che tu sia sobrio perché devo ...