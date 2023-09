Andrea Di Carlo e Vito Coppola | chi sono gli ex fidanzati di Arisa | carriera e vita privata

Andrea , il Duca di York, ha preso parte nel weekend a una funzione religiosa a Balmoral in compagnia di tutta la famiglia . Stando ad alcune fonti, ...

A creare scompiglio sui social è stato l’inaspettato appello lanciato da Arisa su Instagram. A commentarlo è stato anche Andrea Di Carlo , ex ...

Non sono ancora finite le polemiche per Arisa, dopo aver postato un annuncio per cercare marito su Instagram. Questa volta, è l’ex compagno Andrea ...