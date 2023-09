Anche la Grecia ha la sua Elly Schlein | ex Goldman Sachs alla guida di Syriza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 sett – Senza dubbio Stefanos Kasselakis non è il classico profilo che ci si aspetterebbe da un partito (almeno nominalmente) di estrema sinistra: una vita passata negli Stati Uniti, ex trader per, e ora armatore navale. Eppure sarà lui a sostituire l’ex primo ministro Greco Alexis Tsiprasdi. Il paradosso Kasselakis Dopo la batosta elettorale di fine giugno e il misero 17,84% racimolato da, Tsipras aveva deciso di lasciare la leadership del partito. Ma a succedergli non sarà colei che sembrava dover essere l’erede designato, ovvero l’ex ministro del lavoro Efi Achtsioglou, bensì quello che in molti reputano un “papa straniero” e un “corpo estraneo” come Kasselakis. Per capire la stranezza della vittoria di quest’ultimo alle primarie ...