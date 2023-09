Anche la Germania chiude le porte ai «suoi» migranti Tornano i controlli ai confini con Polonia e Repubblica Ceca

(Di martedì 26 settembre 2023) Attaccato da Roma per il sostegno dato alle Ong nel Mediterraneo che «metterebbe in difficoltà un Paese amico»,il governo tedesco deve far fronte in queste settimane ad un afflusso straordinario die richiedenti asilo. E per tagliare la testa al toro si accinge a ripristinare ialle frontiere terrestri che la dividono, sul lato orientale, da. L’iniziativa sarà annunciata ufficialmente domani dalla ministra dell’Interno Nancy Faeser. Lo ha confermato questa sera una fonte di Berlino a Politico, precisando che i, che nell’ambito del Trattato di Schengen possono essere ripristinati solo per fondati ragioni di ordine pubblico e sicurezza e previa notifica al’Ue, saranno «temporanei presso alcuni punti di ...

Altra giornata ricca di partite per il quarto turno dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il Volley ...

Il governo tedesco , che finanzia e rivendica di finanziare le Ong che ricercano i migranti in mare, riceve critiche anche in Germania . In ...

Classifica:1000 (3 - 0), Israele 667 (2 - 1), Svizzera 333 (1 - 2), Belgio 0 (0 - 2). LeggiItalia, passo falso agli Europei: la Svezia vince 8 - 3, decisiva la sfida agli inglesi L'......del governo di posticipare le scadenze net - zero è dannosa non solo per il pianeta maper il ...Blade Runner che distruggono le telecamere di sorveglianza della "città 15 minuti" - in...

Meloni se l’è presa con la Germania sui migranti, dicendo cose infondate Il Post

Impagliazzo: “Anche la Comunità di Sant’Egidio riceve aiuti dalla Germania, 420 mila euro per integrare gli s… la Repubblica

c’è il richiamo identitario della destra, che consiste in decenni di polemica con entrambi i giganti, accusati di usare l’Europa per il proprio tornaconto e di danneggiare sistematicamente l’Italia, ...Finisce 11-10 per i britannici e pesa la sconfitta contro la Svezia: è la prima volta che gli azzurri non potranno giocarsi la medaglia ...