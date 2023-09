Ancelotti | «Auguro a Xabi Alonso di allenare il Real Madrid un giorno»

(Di martedì 26 settembre 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del possibile futuro dicome nuovo tecnico dei Blancos Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del possibile futuro dicome nuovo tecnico dei Blancos. PAROLE – «Lo conosco perché l’ho avuto come giocatore. Ha un’enorme conoscenza del calcio e sta facendo grandi cose al Bayer Leverkusen. Gli, come Raúl o Arbeloa, undiil. Perché è il club migliore e sono molto affezionato a loro».

Carlo, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del possibile futuro di Xabi Alonso come nuovo tecnico dei Blancos Carlo, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del possibile futuro di Xabi Alonso come nuovo tecnico dei Blancos. PAROLE - "Lo conosco perché l'ho avuto come giocatore. Ha un'...... aggiungeche commenta poi le voci su Xabi Alonso. 'Lo conosco perché l'ho avuto come giocatore. Ha un'enorme conoscenza del calcio e sta facendo grandi cose al Leverkusen.a lui, ...

Xabi Alonso al Real Ancelotti: "Auguro a lui, Arbeloa e Raul di allenare questo club" TUTTO mercato WEB

ANCELOTTI SUL FUTURO DEL REAL: "AUGURO A XABI ALONSO DI POTERLO ALLENARE UN GIORNO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inizia a delinearsi il nome del successore di Carlo Ancelotti, promesso sposo della Nazionale brasiliana. Come riportato da Radio Marca, il tecnico del Real Madrid - interrogato sul possibile passaggi ...Il mister del Real Madrid Carlo Ancelotti ha preso parte alla conferenza stampa pre-gara in vista del match infrasettimanale di campionato contro il Las Palmas ...